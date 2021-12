Speciale gezant WHO zeer bezorgd over extreem snelle verspreiding omikron: “In vier weken kan het letterlijk duizend keer erger worden”

Dokter David Nabarro - de speciale gezant van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) rond Covid-19 - heeft zijn ongerustheid uitgedrukt over de “supersnelle” verspreiding van de omikronvariant. “Ik ben nog nooit zo bezorgd geweest over de pandemie als vanavond”, zei hij gisteren op de Britse nieuwszender Sky News.

Volgens Nabarro verdubbelt het aantal gevallen van de nieuwe variant om de twee tot drie dagen. “Dat betekent dat de toestand met omikron na één week al acht keer erger is, na twee weken veertig keer erger, na drie weken driehonderd tot vierhonderd keer erger en na vier weken meer dan duizend keer erger.”

Nabarro volgt de pandemie al sinds januari vorig jaar en hij zegt “nog nooit zo bezorgd” geweest te zijn als nu. “Niet alleen over het Verenigd Koninkrijk, maar over de hele wereld. Zelfs als omikron verschillende keren minder onaangenaam is dan delta, wil ik nog eens het absolute aantal van mensen die besmet zullen raken beklemtonen, ook mensen die dubbel gevaccineerd zijn. Dat absolute aantal zal leiden tot een nog zwaardere druk op het al krakende gezondheidssysteem. Als we geluk hebben, zullen we geen hoog aantal overlijdens hebben. Maar het gezondheidssysteem en onze ziekenhuizen zullen het voelen.”

Feestdagen

De speciale gezant drukt er dan ook op dat iedereen alles zou doen wat mogelijk is om het gezondheidssysteem niet verder te belasten en dat door het aantal sociale contacten te verminderen tot het “absoluut noodzakelijke” en de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook met de feestdagen in het vooruitzicht.

“Ik ben bezorgd. Dit is ernstig”, klinkt het. “Ik wil het niet vergelijken met vorig jaar, want voor mij is dit iets wat we nog nooit gezien hebben. Ik denk dat we een ernstig probleem hebben, dat de komende weken nog erger zal worden, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in nog vele andere landen.”

Ons land

Ook in ons land gaat het aantal besmettingen met de omikronvariant overigens snel de hoogte in. Volgens medisch microbioloog Emmanuel André (UZ Leuven) is er momenteel sprake van een zogenaamde ‘S Gene Target Failure’ (SGTF) bij 6 procent van de positieve stalen in België en in 90 procent van de gevallen blijkt het effectief om de omikronvariant te gaan na sequencing. Drie dagen geleden ging het nog om 3 procent.

