Speciale ‘diversiteitsparkeerplaatsen’ in Duitse stad: “Te dom voor woorden, je bent dan juist extra kwetsbaar”

Een nieuwe campagne voor diversiteit veroorzaakt opschudding in het Duitse Hanau. In het kader van de campagne zijn drie speciale ‘diversiteitsparkeerplaatsen’ gecreëerd vlak bij de ingang van de parkeergarage. Maar niet iedereen is enthousiast, zeker niet online.

De Duitse stad Hanau in Hessen heeft drie parkeerplaatsen in een ondergrondse parkeergarage in het centrum gereserveerd voor de lgbti-gemeenschap. Onder de noemer ‘Hanau zal kleurrijk zijn’ moet de campagne op deze manier diversiteit en tolerantie promoten.

En kleurrijk is ook de muur van de parkeerplekken, die in de regenboogkleuren is geschilderd en zo flink de aandacht trekt. Onlangs zijn de parkeerplaatsen geopend in aanwezigheid van lokale wethouder Thomas Morlock. Hij verklaarde dat het doel was om mensen te helpen die ‘een speciale behoefte aan bescherming hebben.’

‘Extra kwetsbaar’

Juist die uitspraak van Morloch zorgt voor verdeeldheid op sociale media. Want hoewel sommige Facebook-gebruikers er blij mee zijn en de campagne ‘geweldig’ vinden, worden de plekken door nog veel meer anderen bespot en bekritiseerd. Een verontwaardigde gebruiker noemt het idee te dom voor woorden: “Iedereen die gebruik maakt van deze parkeerplaats is juist extra kwetsbaar. Als een of andere psychopaat kwaad in de zin heeft, gaat hij achter zijn slachtoffer aan en slaat hem buiten het bewakingsgebied alsnog op het hoofd. Hoe kom je op zo’n stom idee?”

Een ander maakt er grappen over: “Omdat ik gelijkheid heel belangrijk vind, parkeer ik mijn SUV daar natuurlijk ook gewoon, zodat ik niet ver hoef te lopen.” Een andere gebruiker zegt ten slotte: “In de basis wel een goed idee, maar er is vast geen extra bewaker aanwezig om te helpen als er iets aan de hand is. In plaats daarvan parkeer je als het ware op een presentatiebord.” Ze sluit daarom af met een betere suggestie: “Maak de hele parkeergarage kleurrijk en verhoog de algehele veiligheid.”

