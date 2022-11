'Special Flight' brengt veertien Congolezen die niet vrijwillig wilden terugkeren naar thuisland: “De allerlaatste stap”

Vanuit Zaventem is een ‘Special Flight’ vertrokken naar Congo met veertien Congolezen aan boord die niet vrijwillig wilden terugkeren naar hun land van herkomst. Dat laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) weten in een persbericht. De vlucht werd georganiseerd door de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, met ondersteuning van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

Acht Congolezen verbleven in gesloten terugkeercentra in België, zes anderen in Duitsland en Zweden. De vlucht hield ook halt in Cyprus om daar vijf personen aan boord mee te nemen.

“Special flights gebruiken is de allerlaatste stap in de terugkeer”, zegt staatssecretaris De Moor. “Maar als mensen echt niet willen meewerken, dan is er geen enkele andere mogelijkheid om mensen terug te sturen naar hun land. Niet iedereen kan hier zomaar in België blijven of zelfs in de Europese Unie.”

Top 10

De administratieve regeling is in handen van de Belgische verbindingsofficier van de Dienst Vreemdelingenzaken in Congo. Die staat dagelijks in contact met de Congolese immigratiedienst om de nodige doorlaatbewijzen te bekomen en het contact met de Congolese grensinspectie te onderhouden.

In de laatste twee maanden steeg het aantal asielaanvragen uit Congo met respectievelijk 80 in augustus, 83 in september en 88 in oktober. Het land belandde daardoor in de top 10 van landen waaruit asiel wordt aangevraagd. Staatssecretaris De Moor gaat volgende week op missie naar Congo om te praten over migratiebeheer.