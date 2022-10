SPD wint deelstaatverkiezingen in Duitse deelstaat Nedersaksen

Duitsland Meisje (15) vermoord door jongens van 13 en 14 jaar uit haar school

Een 15-jarig meisje dat sinds zondag vermist was in de Duitse stad Salzgitter (Nedersaksen) is dood teruggevonden op een dichtbegroeid terrein achter een supermarkt. De politie gaat ervan uit dat Anastasia (15) is vermoord door twee jongens van amper 13 en 14 jaar oud.

