SPD, Groenen en FDP willen volgende week Duits coalitieverdrag voorleggen

Europa ziet aantal besmettin­gen fors stijgen: zo gaat het elders in de wereld

Europa kreunt onder een stijgend aantal coronabesmettingen. Waar eerst alleen het oosten rood en vervolgens donkerrood kleurde, is nu ook het westen aan de beurt. Maar hoe staat het ervoor in de rest van de wereld? Aan de buitengrenzen van de Europese Unie bijvoorbeeld? En in landen die het eerder zo zwaar hadden, zoals India en Brazilië?

15 november