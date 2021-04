Spanningen tussen Rusland en Oekraïne: Rusland stuurt 15 oorlogsschepen naar Zwarte Zee, diplomaten worden uitgewezen

In een periode van oplopende spanningen met buurland Oekraïne heeft Rusland vijftien oorlogsschepen voor oefeningen naar de Zwarte Zee gestuurd. Het Russische persbureau Interfax meldde op gezag van de marine dat de schepen door de Straat van Kertsj zijn gevaren. Oekraïne besloot vandaag een Russische diplomaat uit te wijzen, nadat Rusland vrijdag een Oekraïense diplomaat arresteerde in Sint-Petersburg.

Het is niet bekend hoe lang de oefeningen gaan duren. Het Russische ministerie van Defensie had vrijdag al gewaarschuwd dat meerdere wateren bij het schiereiland Krim, dat onderdeel was van Oekraïne maar in 2014 door Rusland werd geannexeerd, vanwege de oefeningen maandenlang afgesloten zouden worden. De scheepvaart in de Straat van Kertsj zou echter niet worden getroffen.

De Europese Unie, de NAVO en Oekraïne leverden kritiek op de Russische activiteiten. Een hoge EU-functionaris sprak van een "uiterst zorgwekkende ontwikkeling".

Diplomatieke vergelding

Oekraïne heeft een hooggeplaatste medewerker van de Russische ambassade in Kiev opdracht gegeven het land te verlaten. Dit als reactie op de arrestatie en uitwijzing van een Oekraïense diplomaat vrijdag in Sint-Petersburg. Die diplomaat zou volgens de Russische geheime dienst FSB geheime documenten hebben gekregen van een Rus. “Zo’n handeling is niet verenigbaar met zijn diplomatieke status en is vijandig tegenover de Russische federatie”, luidt het. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou besloot hem vervolgens uit te wijzen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kiev sprak van een “nieuwe provocatie” van het Kremlin en reageerde door een Russische diplomaat drie dagen te geven om het land te verlaten.

“We protesteren krachtig tegen de illegale detentie op 16 april van een medewerker van het consulaat-generaal van Oekraïne in Sint-Petersburg en het bevel om het grondgebied van de Russische Federatie te verlaten. We verwerpen de beschuldigingen tegen de consulaire ambtenaar volledig”, aldus Kiev. Het ministerie meldt verder dat Rusland de veiligheidssituatie laat escaleren en zich op grote schaal schuldig maakt aan anti-Oekraïense propaganda.

Opgelopen spanningen

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn recent opnieuw opgelopen, onder meer door de opbouw van grote concentraties Russische troepen aan de Oekraïense grens en op de Krim, een Oekraïens gebied dat in 2014 door Moskou is geannexeerd. De Russische mobilisatie vindt plaats tegen de achtergrond van oplaaiend geweld tussen het Oekraïense regeringsleger en de door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne.

