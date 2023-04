Spanningen tussen China en VS opnieuw op scherp: Huis-voorzitter McCarthy ontmoet president Taiwan

Volgens haar officiële agenda maakte Ing-wen enkel een tussenstop in de VS op weg naar huis na een rondreis in Latijns-Amerika. De potentiële ontmoeting wekte echter grote irritatie op in Peking, waar Chinese autoriteiten "vergeldingsmaatregelen" beloofden te nemen om de "soevereiniteit en territoriale integriteit krachtig te verdedigen".

China is van mening dat Taiwan, een eiland met 23 miljoen inwoners, een afvallige provincie is. Volgens Peking kan dan ook geen sprake zijn van toenadering tussen het Westen, en de Verenigde Staten in het bijzonder, en Taiwan. De VS hebben de Volksrepubliek China in 1979 erkend en zouden in theorie geen officieel contact mogen hebben met de Republiek China (Taiwan), op grond van het "één-China-beginsel" dat door Peking wordt gehuldigd.