Spanningen tussen China en Taiwan nemen sterk toe: Xi Jinping roept leger op om zich klaar te maken voor “echte gevechten”

KIJK. Taiwan: “China maakt zich klaar voor oorlog”

Op de vraag of Taiwan enig idee heeft wanneer een mogelijke Chinese militaire actie zal plaatsvinden en of ze daar klaar voor zijn, antwoordde Wu dat hij veel vertrouwen in de Taiwanese voorbereidingen heeft. “Chinese leiders zullen twee keer nadenken vooraleer ze besluiten om geweld tegen Taiwan te gebruiken. En of het nu 2025 is of 2027 of zelfs daarna, Taiwan moet zich gewoon voorbereiden”.