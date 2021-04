Spanningen in Noord-Ierland: bom ontdekt onder wagen van politieagente

EMA maakt conclusie veilig­heids­ana­ly­se Johnson & Johnson-vac­cin morgen bekend

19 april Morgen/dinsdag om 17 uur maakt het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) het resultaat bekend van zijn veiligheidsanalyse van het Janssen-coronavaccin van Johnson & Johnson. Het EMA onderzoekt of er sprake is van een causaal verband tussen de toediening van het vaccin en de vorming van ongewone bloedklonters met een laag aantal bloedplaatjes, binnen de eerste veertien dagen na toediening van het vaccin. Daarvan zijn in de Verenigde Staten zes gevallen gemeld.