Spanning stijgt in Oekraïne: “Familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel verlaten beter het land”

De Verenigde Staten en andere westerse landen vrezen dat Rusland een inval in Oekraïne plant, al tasten ze nog in het duister over de omvang van de mogelijke operatie. Dat Oekraïne op westerse steun kan rekenen, moet onder meer blijken uit het feit dat de Amerikanen in de nacht van vrijdag op zaterdag militair hulpmaterieel naar het land hebben gestuurd. Op een luchthaven in Kiev landde een vrachtvliegtuig dat munitie “voor de frontlinieverdedigers” aan boord had.