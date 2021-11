Spanning stijgt in de VS over uitspraak op proces over Black Lives Matter-doden in Kenosha vorig jaar

In Kenosha, de stad in Wisconsin waar het drama zich op 25 augustus 2020 voltrok, zijn vijfhonderd soldaten ontplooid om over de orde te waken. En zelfs in het honderd kilometer verderop gelegen Chicago trok de politie al het verlof van haar agenten in. Geruchten willen dat de twaalfkoppige jury die over Rittenhouse moet oordelen, dinsdagavond eigenlijk al tot een verdict was gekomen. Maar de bekendmaking daarvan zou zijn verdaagd naar klaarlichte dag. Of dat klopt, zal moeten blijken wanneer het proces rond vier uur onze tijd hervat.