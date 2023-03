Spanning op Russische staatstelevisie loopt op: "Onderbreek me niet, Michael, of ik krab je ogen uit”

Het panellid in kwestie was Michael Bohm, een in de Verenigde Staten geboren journalist die in Moskou woont en regelmatig opduikt in politieke programma's op de staatstelevisie. Daarbij durft hij zich soms kritisch uit te laten. Vaak wijzigt hij zijn standpunt in de loop van het gesprek wel naar iets meer pro-Russisch.

Het was niet de eerste keer in het debat dat hij het aandurfde om tegen Simonyan in te gaan. Eerder had ze gesteld dat de invasie van Oekraïne geen “speciale militaire operatie” meer was, maar een regelrechte oorlog tegen de NAVO, op het grondgebied van Oekraïne. Een oorlog die begonnen was door het Westen en door het Westen wordt opgestookt door het leveren van wapens en huurlingen aan Oekraïne (de juiste versie van de feiten is dat het Westen de oorlog níét begon, maar reageerde op de Russische invasie. Het Westen levert ook alleen wapens, geen manschappen aan bondgenoot Oekraïne, zodat die zich kan verdedigen, red.).

Escalatie

Volgens Bohm stuurt het Westen echter niet aan op een escalatie van het conflict door het leveren van wapens aan Oekraïne. “De term is niet gepast, omdat Oekraïne gewoon haar territorium beschermt”, zei hij. “Het zou hetzelfde zijn als zeggen dat de VS het conflict liet escaleren tijdens de Tweede Wereldoorlog door wapens te leveren aan de Sovjet-Unie. Dat was uiteraard geen escalatie. De VS beschermden gewoon hun grondgebied. Het was uiteraard ook geen escalatie van de Sovjet-Unie. Die beschermde háár grondgebied.”

Daarop spuwt Simonyan de beschuldiging naar Bohm dat de Oekraïners van plan zijn om hun tegenstanders aan te vallen met chemische wapens. “Ze zijn van plan om het land - dat ze denken dat van hen is - aan te vallen met verarmd uranium. Is dat niet duidelijk toegeven dat het hun land niet is? Ze weten het maar al te goed. Het is hun land niet en ze gijzelen het, samen met de bevolking, om ons af te persen.”

Vervolgens wordt er een zogenaamde ‘poll’ bijgehaald rond de vraag wat Rusland moet doen als de Britten doorgaan met hun plannen om wapens met verarmd uranium aan Oekraïne te leveren (zulke plannen om chemische wapens te leveren bestaan niet, red.). “90 procent zegt dat we onze raketten op Londen moeten richten", aldus presentator Roman Babayan.

Volgens Simonyan is het Westen nergens bang mee te maken, behalve een aanval op zijn territorium. Ze wijst ook op de plaatsen waar het Westen eerder oorlog voerde tegen de Russen of de Sovjets, zoals Vietnam. “Mensen bedelen er nu op straat om geld en zien er vreselijk uit", klinkt het. “Het zou Jeroen Bosch (een Zuid-Nederlandse schilder bekend om zijn bizarre en gruwelijke schilderijen, red.) jaloers maken.”

Soldaten

Als Bohm haar daarop onderbreekt om te zeggen dat Amerikaanse soldaten daar ook geleden hebben, bijt ze hem toe: “Onderbreek me niet, Michael, of ik krab je ogen uit”.

Simonyan is een van de belangrijkste propagandisten van de Russische president Vladimir Poetin. Ze schrikt niet terug voor sterke uitspraken en vertelt vaak dingen die niet stroken met de werkelijkheid.

