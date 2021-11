Spanning in de VS over uitspraak op proces over Black Lives Matter-doden - jury zit al urenlang samen

In Kenosha, de stad in Wisconsin waar het drama zich op 25 augustus 2020 voltrok, zijn vijfhonderd soldaten ontplooid om over de orde te waken. En tot in het honderd kilometer verderop gelegen Chicago trok de politie al het verlof van haar agenten in. Het gerucht ging zelfs een tijd dat de twaalfkoppige jury dinsdagavond eigenlijk al een verdict had bereikt, maar dat de bekendmaking doelbewust uitgesteld werd tot het weer licht en dus veiliger was. Dat blijkt echter niet te kloppen, want intussen zit die jury al weer urenlang bijeen en heeft ze naar verluidt verzocht om een video van de feiten te kunnen herbekijken.