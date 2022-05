Spannende lokale verkiezingen voor premier Johnson en de conservatieven in het Verenigd Koninkrijk

Vandaag trekken de Britten naar de stembus voor lokale verkiezingen. Voor de conservatieve regering van Boris Johnson, die al maanden geteisterd wordt door schandalen, zijn het belangrijke verkiezingen. Bij de parlementsverkiezingen in december 2019 boekte de Conservatieve partij onder leiding van Boris Johnson een historische overwinning, met beloftes om Brexit te realiseren en de bijbehorende politieke impasse te beëindigen. Maar twee jaar later zijn de premier en zijn partij aan populariteit verloren door een reeks schandalen.

Het grootste schandaal is het zogenaamde 'partygate'-schandaal. In december vorig jaar raakte bekend dat er, ondanks de geldende coronamaatregelen, feesten plaatsvonden in de ambtswoning van de premier in de Londense Downing Street. Hiervoor kreeg Johnson een boete opgelegd voor het breken van de wet, wat ongehoord is voor een zittende premier.

De conservatieve partijleden stonden zelfs op het punt een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering-Johnson, maar daar stak de Russische invasie van Oekraïne een stokje voor. De steun van de Britse premier aan zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky stelde de opstand binnen zijn partij uit. Maar als de resultaten van de verkiezingen vandaag tegenvallen, zou dat ervoor kunnen zorgen dat zijn partijleden opnieuw oproepen tot zijn vertrek, zodat er een nieuwe partijleider kan worden aangesteld voor de parlementsverkiezingen in januari 2025.

Torenhoge inflatie

Partygate is echter niet langer het enige wat de Britten bezighoudt. Ook de torenhoge inflatie die de Britten de broeksriem doet aanhalen, kan Johnsons positie ondermijnen. "Wat Johnson deed met partygate was ernstig, hij lachte ons min of meer in ons gezicht uit, maar de prijs van voeding stijgt, de prijs van energie stijgt... Daar zouden ze zich op moeten concentreren", zegt Bob, een gepensioneerde uit Dudley, aan het Franse persagentschap AFP.

Volledig scherm Anti-regeringsdemonstranten bij de parlementsgebouwen in Westminster in London. © ANP / EPA

Labour klaar voor de strijd

De grootste oppositiepartij, Labour, is klaar voor de strijd. Door Brexit wonnen ze tijdens de lokale verkiezingen in 2018 aan terrein en die trend hopen ze verder te zetten. Keir Starmer, de linkse partijvoorzitter, wil de zetels die ze in de 'Red Wall'-regio, in het noorden van Engeland, verloren bij de parlementsverkiezingen in 2019, nu terugwinnen. Volgens de peilingen zal Labour in Engeland een meerderheid behalen.

Daarnaast richt Labour haar peilen ook op de andere regio binnen het Verenigd Koninkrijk. In Wales hopen ze hun positie te kunnen versterken. In Schotland hopen ze zetels te winnen van de centrumlinkse Scottish National Party (SNP). Door het plan van die partij om een nieuw onafhankelijkheidsreferendum voor Schotland te organiseren, kan dit wel eens moeilijk worden, zowel voor Labour als voor de Conservatieven. In 2014 stemden de Schotten nog tegen een onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk, maar door de grote oppositie tegen Brexit, werd de kwestie nieuw leven ingeblazen.

Ook in Noord-Ierland vinden vandaag verkiezingen plaats, dan wel voor het Noord-Ierse Assemblee. Daar dreigt de toekomst van het Verenigd Koninkrijk in gedrang te komen. De nationalistische partij Sinn Féin wint in de regio, voor het eerst in de geschiedenis, aan populariteit.