Spannende en zware EU-top in Brussel vandaag van start

De leiders praten verder over de coronavaccins en coördinatie tussen de EU-landen over hun coronamaatregelen. Vanwege corona is de club van 27 niet compleet, zeker twee premiers blijven thuis. Daarna komt het klimaat aan de orde. De leiders moeten het eens worden over het verder terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.