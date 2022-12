Spanje wil inflatie bestrijden met steunmaatregelen ter waarde van 10 miljard euro

Heffingen op zogenaamde basisproducten, zoals brood, melk, kaas, fruit en groenten, zullen voortaan 0 procent bedragen in plaats van 4 procent. Voor pasta en olie gaat de heffing van 10 naar 5 procent. De regering wil zo de inflatie van 15 procent op voedingsproducten verzachten. Die ligt bijzonder hoog in verhouding met de algemene inflatie van 6,8 procent, de laagste van Europa.

Geen directe korting meer op brandstof

Wel genieten de Spanjaarden vanaf januari aan de pomp geen directe korting meer van 0,20 euro per liter benzine of diesel. Die steunmaatregel gold vanaf april, maar kon op heel wat kritiek rekenen omdat ook mensen met een hoger inkomen van de korting konden genieten. De beslissing zal de regering het komend jaar ongeveer 6 miljard euro besparen. Ze zal in plaats daarvan gerichte steun geven aan de transport- en landbouwsector. Spanjaarden kunnen ook tot eind 2023 gratis blijven reizen in het lokale en regionale spoornetwerk. Voor gasintensieve industriebedrijven voorziet de Spaanse regering tot slot in een steunpakket van 900 miljoen euro.