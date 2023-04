Spanje verwijdert fascist Primo de Rivera uit mausoleum Madrid

Nieuwe Spaanse regering rekent af met de dictatuur: lichaam Franco al over enkele weken weggehaald uit omstreden mausoleum

De nieuwe Spaanse regering onder leiding van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez zal in juli het stoffelijk overschot van de vroegere dictator Francisco Franco laten opgraven en overplaatsen. Dat zei Sánchez vanmiddag in de wandelgangen van het parlement tegen journalisten. Franco ligt begraven in een mausoleum bij Madrid, de Valle de los Caídos of Vallei der Gevallenen.