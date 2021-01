Spanje verontwaardigd over moeizame start vaccinatie: “Onaanvaardbare chaos"

OVERZICHT. Deze landen hebben momenteel de slechtste coronacij­fers in Europa

4 januari Tsjechië heeft opnieuw de kop genomen bij de landen met de slechtste coronacijfers in Europa. Dat blijkt uit cijfers van de website Our World in Data. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan de curves helemaal de verkeerde kant op. België doet het dan weer opvallend goed. Er zijn maar vijf Europese landen die betere cijfers kunnen voorleggen. Een overzicht.