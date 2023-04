Spanje verlengt gevangenisstraffen voor seksueel geweld

Vulkaanuit­bar­sting in Costa Rica, geen melding van schade

In Costa Rica is vandaag de Rincon de la Vieja-vulkaan uitgebarsten, maar dat bleef zonder gevolgen voor de infrastructuur of de bevolking. Dat melden plaatselijke autoriteiten. De uitbarsting van de 1.895 meter hoge vulkaan in de noordwestelijke provincie Guanacaste zorgde voor een vulkanische wolk die tot 2.500 meter in de lucht reikte. Ook werd vulkanisch materiaal uitgespuwd, dat verschillende omringende rivieren bereikte, aldus de Nationale Noodcommissie (CNE).