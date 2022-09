Spanje verlaagt belasting op gas naar 5 procent

Het is niet de eerste keer dat Spanje de btw op energie verlaagt in de strijd tegen inflatie. De btw op elektriciteit ging al twee keer naar beneden. Eerder deze maand gaf het Spaanse parlement de goedkeuring over een controversieel energiebesparingsplan van de linkse minderheidsregering. In Spanje is het in openbare ruimtes verboden om de airconditioning te gebruiken bij temperaturen onder 27 graden. Ook is het in winkels, hotels, stations, luchthavens en bedrijven verboden om de verwarming in de winter hoger dan 19 graden te zetten.