Spanje stuurt eerste Leopard 2-gevechtstanks naar Oekraïne

De Leopard 2A4 werd ruim tien jaar geleden uit dienst genomen in Spanje en de tanks stonden sinds 2012 stof te vergaren in een loods bij Zaragoza. Voordat ze werden verscheept, kregen ze een grondige opknapbeurt en werden ze getest voor gebruik in Oekraïne. De voorbije weken werden in Spanje ook 40 tankbemanningsleden en 15 monteurs opgeleid.