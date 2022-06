Spanje stelt eerste cholerabesmetting in meer dan 40 jaar vast

In Spanje is de eerste cholerabesmetting sinds 1979 vastgesteld bij een 17-jarig meisje. De patiënt zou besmet water hebben gedronken tijdens een feestje op een boerderij in de stad Toledo, zo’n 70 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Madrid. De boerderij is momenteel verzegeld. Volgens gezondheidsexperts is er geen reden tot paniek.

Wat is cholera?



Cholera is een infectieziekte veroorzaakt door de ‘Vibrio cholerae’-bacterie. De ziekte wordt vooral overgebracht door vervuild drinkwater of voedsel. De symptomen zijn onder meer diarree, buikkrampen en braken. In zeer ernstige gevallen is de ziekte dodelijk.



Cholera-epidemieën doen zich meestal voor in onder-ontwikkelde landen waar de sanitaire hygiëne te wensen overlaat. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er elk jaar tussen 1,3 en 4 miljoen wereldwijde besmettingen en tussen 21.000 en 143.000 sterfgevallen ten gevolge van cholera.

Een analyse van het water van de boerderij bevestigde de aanwezigheid van cholerabacteriën. De 17-jarige patiënt werd opgenomen in een ziekenhuis in Madrid en verklaarde dat ze van een fonteintje water, dat hoogstwaarschijnlijk uit een put kwam, had gedronken. Het meisje moest braken en had diarree. In het ziekenhuis onderging ze enkele tests, waaruit bleek dat ze besmet was met cholera.

Kans op uitbraak “bijna nihil”

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het om een minder agressieve cholerabacterie gaat dan degene die voorkomt in Afrika, waar de ziekte meestal dodelijk is. De jonge vrouw is ondertussen weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Volgens de gezondheidsautoriteiten is het de eerste cholerabesmetting in Spanje sinds 1979. De boerderij werd uit voorzorg gesloten “totdat zeker is dat er geen gevaar meer is voor de bevolking”, klinkt het. Experten benadrukken dat er geen reden is tot paniek en dat de kans op een cholera-uitbraak in Spanje “bijna nihil” is.

