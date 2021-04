Spanje steekt miljoenen in drie jaar durende test met vierdaagse werkweek

Het idee voor de kortere werkweek komt van een kleine linkse partij, Más País, die de Spaanse regering heeft weten te overtuigen om een werkweek van 32 uur in te stellen en dat experiment te beoordelen. Partijleider Íñigo Errejón verwacht dat 200 werknemers zich vrijwillig zullen aanmelden. Het project moet in de herfst van start gaan.

Meer flexibiliteit op werkvloer

Errejón riep al voor het uitbreken van de coronapandemie op tot korter werken. “In de afgelopen 100 jaar hebben we meer geproduceerd in minder arbeidsuren, maar deze mogelijkheid tot meer produceren dankzij technologie heeft niet geleid tot meer vrije tijd voor mensen”, aldus Errejón in een interview. Volgens Errejón is er nu meer kans voor een kortere werkweek in Spanje. De crisis heeft volgens hem laten zien dat er meer flexibiliteit op de werkvloer mogelijk is.