Spanje rolt 'grootste cocaïnelab van Europa' op

Bij veertien huiszoekingen in vier regio's - naast Galicië ook in Madrid, Baskenland en de Canarische Eilanden - pakte de politie in totaal achttien mensen op, die allemaal in voorhechtenis zijn genomen. Onder hen zijn veel Zuid-Amerikanen.

In samenwerking met de Portugese politie kon ook 1,3 ton cocapasta en 151 kilogram cocaïnehydrochloride in beslag worden genomen. Volgens Antonio Duarte, het hoofd van de Spaanse antidrugsbrigade, gaat het om de grootste vangst ooit bij één enkele operatie in Europa. Hij had het over een "uiterst zware klap" voor de Europese drugshandel.