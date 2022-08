Spanje roept alle bosbrandgebieden officieel uit tot rampgebied

Hoe bosbranden en heropleven­de economie de klimaatop­war­ming aanzwenge­len

De bosbranden die de voorbije weken Frankrijk teisterden, hebben evenveel koolstof de atmosfeer in gejaagd als 790.000 auto’s in een heel jaar doen. Dat op zich wakkert de klimaatopwarming aan, maar de verkoolde bomen kunnen ook geen koolstof meer opslaan. Voeg daarbij dat de Europese uitstoot van broeikasgassen de voorbije twee jaar is toegenomen, en we komen in een vliegwiel terecht van almaar meer opwarming.

18 augustus