Spanje opgeschrikt door homofoob geweld: acht gemaskerde daders kerven scheldwoord op bil van jongeman

Internatio­naal Atoomagent­schap: Iran verrijkt steeds meer uranium

20:22 Het Internationale Atoomagentschap (IAEA) meldt dat Iran steeds meer uranium verrijkt en zijn voorraad vergroot. Dat is in strijd met de afspraken die zijn gemaakt in 2015. De Iraniërs beloofden toen met een akkoord hun nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor de opheffing van economische sancties.