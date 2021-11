Spanje op zoek naar groep van 14 Nederlanders die uit quarantaine 'ontsnapte'

Poolse krant kijkt vreemd op na bekendma­king nieuw logo Brussels Airlines:”Nagenoeg identiek”

Bij de Poolse krant Gazeta.pl is donderdag vreemd opgekeken toen ze het nieuwe logo van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines onder ogen kregen. Dat lijkt immers heel sterk op het eigen logo. Er is contact opgenomen met Brussels Airlines, zo liet Gazeta.pl aan Belga weten. De luchtvaartmaatschappij ziet geen probleem: "Er is geen verwarring mogelijk."

18 november