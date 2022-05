Spanje onderzoekt Pride-festival op Gran Canaria als mogelijke brandhaard apenpokken nadat vier bezoekers positief testen

Organisa­tie Belgian Pride: “Heb je symptomen van apenpokken, blijf dan thuis”

De organisatie van de Belgian Pride, dat zaterdag plaatsvindt in Brussel, roept op om niet naar de hoofdstad af te zakken als je symptomen van het apenpokkenvirus hebt of denkt te hebben. “Better safe than sorry”, zegt Laurent Mallet, de voorzitter van de Belgian Pride, in VTM NIEUWS.

14:33