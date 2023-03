Spanje neemt nieuwe wet aan tegen dierenmishandeling, maar laat stierengevechten buiten beschouwing

Het is voor het eerst sinds het einde van Franco's dictatuur in 1975 dat de wet rond dierenwelzijn in Spanje wordt aangepast. De tekst voorziet nu onder meer in een verplichte vorming voor hondenbezitters, die ook een verbod krijgen om honden langer dan 24 uur alleen te laten. Ook de sterilisatie van katten wordt verplicht, behalve in fokkerijen.