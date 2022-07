Spanje meldt als eerste Europees land sterfgeval door apenpokkenvirus

In Spanje is het eerste sterfgeval door apenpokken in Europa gemeld. Het ministerie van Volksgezondheid heeft het overlijden bevestigd, zo schrijft de Spaanse krant ‘El Mundo’.

Het land is zwaar getroffen door het virus, met inmiddels 4.298 bevestigde gevallen. Van de 3.750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en stierf er één patiënt.

Het apenpokkenvirus is tot nu toe al vastgesteld in 78 landen. Europa is goed voor 70 procent van de gevallen.

Spanje besliste eerder al om risicogroepen te vaccineren, evenals mensen die in contact komen met een besmette persoon en een hoog risico lopen op infectie en gezondheidscomplicaties (zoals mensen met een immuundeficiëntie, kinderen en zwangere vrouwen).

Eerste overlijden buiten Afrika

Eerder vandaag werd al het eerste overlijden door het apenpokkenvirus buiten Afrika gemeld. Zo is een 41-jarige man in Brazilië gestorven aan de ziekte. Het slachtoffer had kanker en een verzwakt immuunsysteem.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de apenpokken uitgeroepen tot “een internationaal gevaar voor de volksgezondheid”. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) .

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algemene malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact.

