Spanje legaliseert euthanasie

Aantal euthanasie­ge­val­len met 8 procent gedaald in 2020

2 maart In 2020 kregen 2.444 mensen in ons land euthanasie, een daling met 7,9 procent in vergelijking met een jaar eerder (2.656 in 2019). Dat blijkt vandaag uit recente cijfers van de euthanasiecommissie. Het aantal gevallen dat thuis plaatsvond, is het voorbije jaar wel toegenomen.