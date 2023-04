Spanje kreunt onder de hitte: kwik klimt mogelijk tot 40 graden

In Spanje klimt het kwik dezer dagen tot ver boven de dertig graden. Bijzonder heet was het woensdag in Sevilla, Córdoba en andere gebieden in de regio Andalusië in het zuiden van het land. In de late namiddag worden daar maximumtemperaturen tot 36 graden verwacht, deelt de meteorologische dienst Aemet mee. Al sinds maandag worden in het land zomertemperaturen bereikt.