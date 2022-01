Spanje komt met maximumprijs van 2,94 euro voor zelftesten, ook viroloog Van Ranst is voorstander: “Overheid hoort testen betaalbaar te maken”

Inwoners van Spanje zullen voor een zelftest vanaf nu nog maar een maximumprijs van 2,94 euro moeten betalen. Zo heeft de Spaanse regering een beperking aangekondigd op de testprijzen. Er werd al langer een maximumprijs beoogd, vooral nadat de vraag naar zelftesten tijdens de feestdagen enorm steeg. In ons land is er momenteel nog geen sprake van een maximumprijs voor antigeentesten, al is viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) wel een voorstander van het initiatief.

Het Spaanse Interministeriële Comité voor Geneeskundeprijzen (CIPM) kondigde de maximumprijs donderdag aan. De nieuwe regeling zal wel pas vanaf morgen gelden. De zelftesten blijven voorlopig enkel verkrijgbaar in de apotheek, en niet in supermarkten zoals de Spaanse oppositie dat wil.

Aangezien het land tijdens de feestdagen een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen zag, hadden apothekers niet meer voldoende voorraad en werden zelftesten in sommige gevallen zelfs verkocht voor 10 tot 12 euro. Sindsdien zijn de prijzen opnieuw gezakt, tot zo’n 5 euro. Maar vanaf zaterdag zullen Spanjaarden die zich thuis willen testen dus nog minder moeten betalen.

Ook in andere Europese landen kwam er al een maximumprijs voor zelftesten. Zo besliste Frankrijk over een plafond van 6,01 euro. In Portugal worden de meeste zelftesten verkocht voor zo’n 2 euro. In Griekenland kreeg de bevolking al verschillende keren gratis zelftesten aangeboden. Zo ontving elke inwoner van het land twee gratis testkits tijdens de kerstperiode. België, Duitsland, Nederland en Italië zijn enkele voorbeelden van landen die nog geen maximumprijs hebben bepaald.

“Eerlijke maximumprijs”

Volgens viroloog Van Ranst is het niet meer dan juist dat de overheid zelftesten betaalbaar maakt, aangezien die momenteel worden gebruikt als een belangrijk instrument in de strijd tegen de coronapandemie. Verschillende ministers raden ouders bovendien aan om hun kinderen wekelijks te testen. “Voor veel mensen is 5 of 8 euro veel geld, zeker wanneer je dat vermenigvuldigt met meerdere kinderen binnen een gezin. De overheid hoort zelftesten betaalbaar te maken”, aldus Van Ranst.

De viroloog is dan ook een voorstander van een eerlijke maximumprijs voor de zelftesten. Of die prijs 3, 4 of 5 euro moet bedragen, hangt volgens Van Ranst af van land tot land. Hij benadrukt wel dat de kwaliteit van de testen moet worden blijven geëvalueerd, zoals nu ook al het geval is.

Hoewel de viroloog de maximumprijs dus een goed idee vindt, begrijpt hij eveneens dat het een moeilijke politieke beslissing is. “Het zou voor een aantal politieke partijen moeilijk liggen. Wanneer je voor een vrije markt bent, is het namelijk een erg bittere pil om te slikken”. Een gelijkaardige beslissing zou dan ook in elk geval gepaard gaan met kritiek, besluit Van Ranst.