Spanje heft mondmaskerplicht in binnenruimtes op 20 april zo goed als volledig op

VK annuleert eerste LG­BTQ+-con­gres na boycot om regerings­stand­punt conversie­the­ra­pie

Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn allereerste internationale LGBTQ+-conferentie geannuleerd na een boycot door meer dan honderd organisaties, meldt de BBC. Het congres Safe To Be Me zou in juni plaatsvinden in Londen om de LGBTQ+-rechten in het VK en wereldwijd te promoten.

11:45