Spanje gaat over paar jaar als eerste een ‘digitale gevarendriehoek’ verplichten

In Spanje wordt over een aantal jaar de klassieke gevarendriehoek vervangen door een speciaal noodlicht dat op het dak geplaatst kan worden. Andere Europese landen zullen mogelijk snel volgen.

In veel Europese landen zijn automobilisten verplicht om de bekende rode, driehoekige reflector aan boord te hebben. Vanaf 2026 gaat Spanje over op een nieuw systeem: een speciaal noodlicht. Dit bestaat uit een zeer krachtige flitslamp waarvan de straal tot op een kilometer afstand goed zichtbaar is, en is voorzien van een systeem dat de hulpdiensten meteen waarschuwt.

Magnetisch

Dankzij de magnetische basis kan het apparaat eenvoudig op het dak van een auto worden bevestigd zonder dat er schade aan de lak ontstaat.



Met de komst van het noodlicht wordt een groot nadeel van de klassieke gevarendriehoek verleden tijd: om deze driehoekige reflector in geval van pech te plaatsen, moet de automobilist namelijk over de pechstrook lopen, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. De noodlamp is daarentegen gemakkelijk op het dak te bevestigen, waarna de pechvogel veilig achter de vangrail kan gaan staan.

De digitale gevarendriehoek. © Vodafone

Multifunctioneel

Bovendien is het noodlicht multifunctioneel. Behalve het felle flitslicht kan het ook als zaklamp fungeren, waarmee de omgeving goed wordt verlicht. Verder kan er een prepaid simkaart in, waarmee het wordt gekoppeld aan een digitaal platform. Andere voertuigen die zijn aangesloten op datzelfde platform worden geïnformeerd over de locatie van het pechgeval.

In Spanje twee driehoeken verplicht

In Spanje worden de traditionele gevarendriehoeken al sinds juli 1999 gebruikt. Het is zelfs verplicht om twee van deze ‘triángulos de emergencia’ aan boord te hebben, zodat je ze voor én achter het voertuig kunt plaatsen. Volgens de Spaanse verkeersdienst DGT mag het noodlicht in Spanje op zich al sinds 1 juli 2021 gebruikt worden.

Vanaf 2026 verplicht

Vanaf 2026 wordt het gebruik dus verplicht. De kans is groot dat meer Europese landen volgen.

In de meeste Europese landen moet de gevarendriehoek nu op snelwegen worden geplaatst op 100 meter achter de auto en op andere wegen op 30 meter achter de auto. De gevarendriehoek moet vanaf minstens 50 meter te zien zijn.

De digitale gevarendriehoek. © Help Flash