Spanje en Portugal verscherpen inreisregels voor Britten

In een poging om de verspreiding van de gevreesde deltavariant in te dammen, hebben Spanje en Portugal de inreisregels voor toeristen afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk verscherpt. De regeringen in Madrid en Lissabon hebben maandag onafhankelijk van elkaar verklaard dat iedereen die vanuit het Verenigd Koninkrijk binnenkomt, ofwel een negatieve PCR-test moet kunnen voorleggen of moet kunnen aantonen dat hij of zij volledig is ingeënt.