Spanje en Marokko sluiten migratieakkoord: verplichte terugkeer illegale migranten en gezamenlijke patrouilles aan kustlijnen

Meer dan 4.000 migranten in 2020 vermist of overleden bij oversteek naar Spanje

Meer dan 4.000 migranten zijn vorig jaar gestorven of verdwenen bij het oversteken van de Middellandse Zee naar Spanje. Dat is twee keer zoveel als in 2020, zo blijkt uit een rapport van de ngo Caminando Fronteras.

3 januari