Spanje breidt mondkapjesplicht drastisch uit: nu ook verplicht op strand en aan zwembad

Vanaf vandaag zijn mensen in Spanje verplicht om een mondmasker te dragen in alle openbare ruimtes, binnen en buiten. Die plicht geldt zelfs als men de anderhalve meter afstand kan bewaren, kondigde de Spaanse regering dinsdag aan.

Veel regio’s hadden al een strenge mondmaskerplicht, waaronder ook toeristische trekpleisters als het eiland Mallorca. Het aantal nieuwe besmettingen in Spanje is in een week met ongeveer een derde toegenomen. Het huidige peil van 80 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners is echter nog betrekkelijk laag in vergelijking met andere Europese landen.