Spanje bouwt opvangcentra voor migranten op Canarische Eilanden

Seriedoder Michel Fourniret (78) opgenomen in ziekenhuis “na hartproble­men”

14:30 Seriedoder Michel Fourniret (78) is opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Franse openbare omroep France Info en is bevestigd door het Franse ministerie van Justitie. Fourniret zou volgens France info “hartproblemen” gehad hebben en vrijdagochtend gevonden zijn op de vloer van zijn cel in de gevangenis van Fresnes, net onder Parijs.