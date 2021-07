Spanjaard de keel doorgesneden in Parijse Bois de Boulogne

Bosbrand ten westen van Barcelona loopt uit de hand, ook evacuaties door grote bosbranden in westen Sardinië

25 juli In het noordoosten van Spanje is een bosbrand op zowat 100 kilometer ten westen van Barcelona uit de hand gelopen. De vlammen hebben tot nu toe 1.100 hectare bos en landbouwgrond in de as gelegd, zo meldde de Catalaanse dienst voor bosbeheer zondag. Ook zijn er grote bosbranden op het westen van het Italiaanse eiland Sardinië die circa vierhonderd mensen van huis verdreven. Ze zijn in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd.