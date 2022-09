SpaceX zal dan toch geen 42.000 satellieten nodig hebben voor zijn Starlink

Belg opgepakt na dodelijke schietpar­tij door drugshande­laars in Boliviaan­se jungle

Een Belg is samen met een Fransman, een Venezolaan en een Colombiaan gearresteerd in de jungle van het Boliviaanse nationale park Amboro. Volgens lokale media doorzocht de politie het gebied nadat een 16-jarige er donderdag was doorzeefd met zeven kogels. De tiener kwam wellicht te dicht bij iets wat hij niet mocht zien. De politie verdenkt de vier verdachten van drugshandel.

18:20