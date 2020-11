SpaceX-raket succesvol gelanceerd voor tweede astronautenmissie naar ISS

Met de lancering vanaf Amerikaanse bodem maakten NASA en SpaceX een einde aan negen jaar afhankelijkheid van Rusland om astronauten naar de ruimte te sturen. Daarnaast is het nog maar de tweede keer in de geschiedenis dat een commerciële raket mensen naar de ruimte brengt.

De eerste bemande commerciële ruimtevlucht ooit was eind mei. Toen bracht SpaceX de Amerikaanse astronauten Douglas Hurley en Bob Behnken naar het ISS . Begin augustus keerden zij terug op aarde. Dat was ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.

De bemanningsleden van de tweede vlucht zijn Michael Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker uit de Verenigde Staten en de Japanner Soichi Noguchi. Zij zouden oorspronkelijk zaterdag al de ruimte in gelanceerd worden, maar zware windstoten gooiden roet in het eten .

De missie heet Crew-1, omdat de tweede vlucht telt als de eerste officiële vlucht van het SpaceX-programma. De ruimtereis van Hurley en Behnken was formeel een demonstratievlucht, bedoeld om alle systemen te testen. De eerstvolgende SpaceX-vlucht is komend voorjaar. Dan gaan twee Amerikanen, een Japanner en een Fransman naar het ISS.

De Verenigde Staten vlogen jarenlang met eigen spaceshuttles naar de ruimte, maar die gingen in 2011 met pensioen. Daarna was het land afhankelijk van aartsrivaal Rusland. Dat doet pijn in Washington. Daarom werkten de Amerikanen jarenlang aan nieuwe raketten, in samenwerking met bedrijven als SpaceX en Boeing. Over een paar jaar willen de Verenigde Staten, samen met Europa, mensen op de maan zetten. Dat zou voor het eerst sinds 1972 zijn.