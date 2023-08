SpaceX brengt vier astronauten naar ISS

Congo ontkent beschuldi­gin­gen van Human Rights Watch over onderdruk­king van oppositie

De Congolese autoriteiten hebben donderdag de beschuldigingen van Human Rights Watch (HRW) aan hun adres verworpen. De ngo schreef in een rapport eerder deze week dat de regerende macht de oppositie onderdrukt en intimideert in aanloop naar de verkiezingen in december.