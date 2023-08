Spaanse zangeressen tijdens performance uit de kleren voor vrouwenrechten: “Niemand zal onze waardigheid wegnemen”

KIJK. Uniek en gevaarlijk: toeristen zien van heel dichtbij hoe ijsberg breekt en in zee stort

Enkele toeristen maken een ongelofelijk moment mee wanneer ze langs de kust van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep, varen. Van heel dichtbij zien ze hoe een ijsberg breekt en het water in rolt. Dat doen ijsbergen wanneer ze losbreken van hun ‘moedergletsjer’. Het fenomeen kan wel gevaarlijke gevolgen hebben. Door het gewicht van de ijsberg kan het omrollen ervan woelig water veroorzaken, en in extreme gevallen zelfs tsunami’s. Dat was nu gelukkig niet het geval, dus de inzittenden van het bootje hebben veel geluk gehad dat ze het schouwspel van zo dichtbij en zonder al te veel risico’s mochten meemaken.