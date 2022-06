Spaanse wijnen rijpen op bodem van oceaan: “De onderzoekers gaven telkens voorkeur aan de onderwaterwijn”

In de Spaanse gemeente Plentzia is een onderwaterwijngaard. Daar rijpen verschillende soorten wijnen op de bodem van de oceaan. Een project dat ondernemer Borja Saracho in 2010 startte. “Het was erg merkwaardig om te zien dat de kleur elke keer een beetje verandert”, vertelt Saracho. Ondertussen heeft de wijngaard een capaciteit van 25.000 flessen. Bekijk het hele verhaal in bovenstaande video.