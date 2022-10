Spaanse vrouw verkleed als dokter ontvoert baby uit kraamkliniek

Vlaamse gynaeco­loog over Braziliaan­se baby die geboren werd met zeldzame ‘geluksmuts’: “Zelf al vijf à zes keer meegemaakt op 30 jaar tijd”

De geboorte van de Braziliaanse Isabella is er eentje om niet snel te vergeten. Moeder Naiara Santos beviel van een tweeling, maar op beelden van de bevalling is te zien hoe de tweede baby nog in een intacte vruchtzak zit. De dokter nam meteen haar gsm om het zeldzame voorval te filmen. Het fenomeen wordt ook wel een ‘geluksmuts’ genoemd. Volgens de mythes zal wie zo geboren wordt veel geluk in het leven hebben, of kan hij of zij nooit verdrinken. De bewering dat zoiets slechts één keer in 80.000 geboortes voorkomt, verdient volgens gynaecoloog Wilfried Gyselaers wat nuance: “Het komt regelmatiger voor dan je denkt”, aldus de dokter.

