Spaanse stierenvechters mogen weer voor publiek optreden: “We willen geld inzamelen voor hele sector”

Zuid-Koreaanse politie onderzoekt incident met vrouw Belgische ambassa­deur in kleding­zaak

16 april De Zuid-Koreaanse politie is een onderzoek gestart naar een incident met de echtgenote van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea in een kledingzaak. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken, dat zich verder onthoudt van commentaar, vrijdag.