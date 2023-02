Spaanse spoorwegbaas stapt op na bestelling te grote treinen

Vrachtwa­gens schuiven meer dan 60 uur aan na sluiting Poolse grensover­gang

In Polen staan aan de grens met Wit-Rusland honderden vrachtwagens in een file van meer dan 40 kilometer. Dat is het gevolg van de sluiting van een belangrijke grenspost door Warschau en vergeldingsmaatregelen door Minsk. Volgens de douane staan er zowat 1.900 vrachtwagens aan te schuiven en bedraagt de wachttijd er 63 uur of ruim 2,5 dagen.