Spaanse regering “zal nooit onafhankelijkheidsreferendum Catalonië aanvaarden”

De regering van de Spaanse sociaaldemocratische premier Pedro Sanchez zal “nooit” een onafhankelijkheidsreferendum in de regio Catalonië aanvaarden. Dat zei Sanchez vanmiddag in het Spaanse parlement in Madrid na kritiek op de gratie voor de Catalaanse veroordeelde separatisten en op de herneming van de dialoog met de regionale regering.

De nationale en de regionale regering zullen vanaf september hun onderhandelingen over het statuut van Catalonië hervatten, zo kwamen ze gisteren overeen. Maar terwijl de Catalaanse regering op het recht op zelfbeschikking blijft verdedigen, zegt de Spaanse regering dus dat er van een nieuw referendum over onafhankelijkheid geen sprake kan zijn.

“Er zal geen onafhankelijkheidsreferendum komen”, aldus Sanchez vanmiddag in het parlement. “De PSOE (Sanchez’ sociaaldemocratische partij, red.) zal dat nooit aanvaarden. Als de voorstanders van onafhankelijkheid een referendum willen, “zullen ze drie op de vijf parlementsleden van dit parlement moeten overtuigen om de Spaanse grondwet te veranderen en zullen ze de Spanjaarden moeten overtuigen om die wijziging goed te keuren via een referendum”, voegde de premier er nog aan toe. Dat is in de praktijk onmogelijk: in het 350 zetels tellende Spaanse parlement zetelen slechts een vijftigtal Catalanen, waarvan ook niet iedereen voorstander van onafhankelijkheid is.

Dialoog

Sanchez had gisteren zijn eerste ontmoeting en gesprek met de nieuwe Catalaanse premier, de pro-onafhankelijkheidspoliticus Pere Aragonès van de linksrepublikeinse partij ERC. De twee spraken af in de derde week van september de dialoog te hervatten, bijna vier jaar na de poging van de regio om zich af te scheiden van Spanje. Bij de gesprekken met de centrale regering komen onder meer zaken als infrastructuur, Europese fondsen en investeringen van de regering in Madrid in Catalonië aan de orde, zei de separatistische regioleider.

Enkele dagen geleden hebben negen Catalaanse separatisten gratie gekregen na hun veroordeling voor die poging en konden ze de gevangenis verlaten. Ze waren daar voor twaalf jaar terechtgekomen voor hun rol in de mislukte poging tot afscheiding van Catalonië in oktober 2017. Met de controversiële geste wou Madrid de discussie met Catalonië weer op gang brengen.

De poging tot afscheiding van Catalonië leidde tot de ernstigste politieke crisis in Spanje in tientallen jaren. Na een volksraadpleging riep toenmalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont in 2017 de onafhankelijkheid uit, waarna politieke leiders werden opgepakt of zich genoodzaakt zagen naar het buitenland te vluchten. Zelf belandde hij in België.