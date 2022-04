Spaanse regering wil onderzoek naar spionageaffaire met spyware Pegasus

Robin Ramaekers in Charkiv: “Overal, op elk moment van de dag zijn er raketinsla­gen in en rond de stad”

VTM Nieuws-reporter Robin Ramaekers is in de Oekraïense stad Charkiv, en moest er vandaag schuilen in de kelder van zijn hotel. “Overal in de stad, op elk moment, zijn er raketinslagen. Je weet alleen nooit waar en wanneer, of wat er juist bestookt wordt", vertelt hij.

23 april